Incidente a Padenghe, scontro tra auto e moto: morto 35enne

Padenghe del Garda (Brescia), 12 aprile 2024 – Drammatico incidente ieri notte a Padenghe, sulle strade bresciane. Un'auto e una moto sono entrate in rotta di collisione e il centauro, un 35enne, ha perso la vita. Lo schianto si è verificato poco prima delle 22 lungo la Provinciale 572. Per ragioni in corso di accertamento la macchina ha centrato in pieno la moto e per l'impatto il 35enne è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente a terra. Alla guida della vettura un ragazzo di 27 anni.

Sul posto la centrale di prima emergenza Areu ha inviato un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimare il centauro ma non c'è stato nulla da fare: non è riuscito nemmeno a raggiungere l'ospedale perché è deceduto sull'asfalto.

La ricostruzione precisa dell'incidente è affidata ai rilievi degli agenti della polizia Stradale. Quello di ieri notte è il decimo incidente mortale che si verifica nel Bresciano dall'inizio dell'anno.