Incidente Albavilla, scontro tra auto e moto: grave centauro

Albavilla (Como), 12 aprile 2024 – Ferite gravi e trasporto in elisoccorso in codice rosso per un motociclista di 34 anni, coinvolto nello scontro con un’auto, avvenuto oggi alle 16.15 circa ad Albavilla sulla strada provinciale, nel tratto di via Monte Bollettone in prossimità dell’incrocio. Il centauro è stato sbalzato a terra, la moto molto danneggiata nella parte anteriore.

La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire i rilievi da parte della polizia locale e l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale. Ferite lievi anche per un uomo di 78 anni che si trovava a bordo dell’auto, trasportato in codice verde. La ricostruzione della dinamica è ancora in corso.