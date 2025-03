Merate, incendio in discarica: l’ombra del dolo dietro le fiamme

Merate (Lecco), 2 marzo 2025 – Incendio nella notte alla discarica di Merate. Le fiamme sono scoppiate nell’area della piattaforma ecologica comunale, all’interno del container dove vengono buttati i rifiuti e gli scarti vegetali: erba, foglie, ramaglie, i resti delle potature.

A lanciare l'allarme è stata la guardia di un istituto di vigilanza privato che ha visto dei bagliori durante il giro di ronda in zona. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Merate, la cui caserma di trova a qualche centinaio di metri di distanza.

Hanno impiegato un paio d'ore a circoscrivere e contenere l'incendio e poi a spegnerlo, poiché hanno dovuto rivoltare tutti gli scarti vegetali per essere sicuri che non divampassero nuovi focolai. Vicino alla discarica si trova pure il canile municipale, ma non sono state segnalate conseguenze per i cani accuditi della struttura. Nessuno ha avvisato i carabinieri di quanto accaduto, e al momento non è stata sporta denuncia, né dall'Amministrazione comunale, né da Silea, la Spa dello smaltimento rifiuti in provincia di Lecco.

Difficilmente si tratta di un fenomeno di autocombustione. Si sospetta magari una bravata o un gesto di vandalismo. In zona e anche all'intero della discarica sono installate molte telecamere, i cui video potrebbero aiutare a stabilire natura e origine dell'incendio e ad individuare eventuali piromani.