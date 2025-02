Trent’anni della Provincia di Lecco: “Unione con Como senza senso. Siamo un territorio dinamico”

Lecco – Una e indivisibile. Lo è e soprattutto deve restarla la Provincia di Lecco, che quest’anno compie 30 anni. A respingere le mire annessionistiche del sindaco di Como che vorrebbe riannetterla a quella di Como come una volta da una parte, e quelle secessionistiche di chi vorrebbe Colico in Valtellina dall’altra, è la presidente Alessandra Hofmann, con un appassionato quanto inusuale discorso pronunciato l’altra sera, a inizio seduta di Consiglio provinciale.

«Nel 2025 ricorre il trentesimo anniversario della Provincia di Lecco, istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1992 e operativa dal maggio 1995 con l’elezione del primo presidente e del primo Consiglio provinciale – sono le parole della presidente -. Ottenere l’attestazione come Provincia è stata un’azione fortemente sostenuta i cui benefici si vedono ancora oggi. La Provincia di Lecco è una giovane adulta consapevole, un territorio molto dinamico. Abbiamo la fortuna di avere il lago, le montagne, le colline: questa particolare morfologia territoriale ci dà una significativa dinamicità economica».

Da qui il no ad Alessandro Rapinese, primo cittadino comasco, che ha presentato una mozione per riunire le due Province per la «necessità di porre al centro un bene comune, il lago». «Ma la Provincia di Lecco non è solo i lago – replica Alessandra Hofmann -. Siamo il lago, la Valsassina, la Valle San Martino, la Brianza, ogni zona con la sua peculiarità economica, sociale, territoriale». La presidente lecchese mette in guardia pure chi a Colico strizza l’occhio alla Valtellina: «Il distacco da Lecco potrebbe togliere ai colichesi opportunità già collaudate».

Il sistema sanitario ad esempio, l’istruzione, la formazione, le associazioni di categoria, la viabilità. Discutere di ritorno al passatto, annessione e secessione significa quindi solo guastare la festa per i 30 anni di Provincia di Lecco: «Per festeggiare la meglio l’anniversario – conclude la presidente - continuiamo sulla strada tracciata da coloro che hanno voluto fortemente l’istituzione della Provincia di Lecco». Politici lungimiranti che non hanno mai fatto prevalere divisioni legate a riferimenti politici e partitici, come invece sta accadendo ora.