Merate, graffito d'amore a scuola per riconquistare le ex: denunciati due 18enni

Merate (Lecco), 15 febbraio 2024 - “L'amore non è un gioco”, ma non lo è nemmeno imbrattare i muri della scuola. Per questo motivo due ragazzi di 18 anni sono stati denunciati: i carabinieri di Merate li hanno sorpresi la sera della vigilia di San Valentino mentre stavano realizzando un graffito sul muro della palestra del liceo Maria Gaetana Agnesi, l'istituto frequentato le loro ex fidanzate.

“L'amore non è un gioco” è appunto il messaggio indirizzato alle loro ex fidanzatine. Non sono però riusciti a recapitarlo interamente perché sono stati costretti a lasciarlo a metà: sono stati sorpresi sorpresi all'opera, con le bombolette spray ancora in mano, dai militari di pattuglia dell'aliquota Radiomobile.

Ad avvisare i carabinieri sono stati i metronotte dell'istituto di vigilanza privata che si occupano della sicurezza del polo scolastico. I due 18enne fermati sono stati denunciati per deturpamento e imbrattamento. Con loro c'era pure un terzo amico, che però è riuscito a scappare in tempo. Chissà se le loro ex hanno apprezzato la prova e il pegno d'amore...