"Merate celebra Sant'Ambrogio: Benemerenze e Encomi per Cittadini e Associazioni"

La Città di Merate si prepara, come ogni anno, a celebrare la ricorrenza di Sant’Ambrogio, patrono della città, che si terrà il 7 dicembre: uno dei momenti più importanti e attesi sarà l’assegnazione delle benemerenze civiche a cittadini, enti, aziende e associazioni, che si sono distinti per il loro impegno in vari ambiti della collettività. La delibera di giunta approvata ieri, ha assegnato quattro benemerenze e cinque encomi. Le prime sono andate all’artista meratese Angelo Dozio, alla presidente dell’associazione "L’altra metà del cielo" Amalia Bonfanti, al benefattore Francesco Frisia, la cui figura si lega alla casa per l’assistenza ad anziani, invalidi e inabili, e infine alla memoria di Ennio Airoldi, presidente del Centro sportivo italiano provinciale e volontario, scomparso a soli 60 anni ad agosto di quest’anno.

I cinque encomi sono invece stati assegnati all’Unione sportiva Saints di Pagnano, società sportiva di calcio a 5, al Comitato Viale Verdi, comitato cittadino di qualificazione ambientale, e alle storiche attività imprenditoriali meratesi Ravasi Carrozzeria, Animosi Illuminazione e Lorenz ferro battuto.

Angelo Dozio, 82 anni, alle spalle ha una lunga e importante carriera anche internazionale, partita da origini semplici e da una grande passione che non lo ha mai abbandonato, e che lo ha portato a ottenere importanti e continui riconoscimenti. L’associazione L’Altra Metà del Cielo, è nata a Merate nel 1997 con lo scopo di favorire e attivare sul territorio occasioni di incontro, di formazione, di informazione e di comunicazione tra donne di ogni estrazione, referente per il Telefono Donna territoriale, e di una serie di case rifugio, oltre che dello sportello antistalking. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è in programma giovedì 7 dicembre alle 16 all’auditorium comunale in Piazza degli Eroi 3, con la presenza degli allievi della Scuola di Musica San Francesco di Merate.

Il 7 dicembre sarà inoltre occasione, più in generale, di festeggiare la festa patronale, con una serie di iniziative e l’accensione del cero donato dal Comune alla parrocchia di Sant’Ambrogio, seguito venerdì 8 dalla tradizionale Fiera di Sant’Ambrogio nel centro storico della città e dal Concerto di Natale sempre all’auditorium comunale.

Un ricco programma di eventi di cui il sindaco Massimo Panzeri si è detto oroglioso.