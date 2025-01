Matteo, il vigile del fuoco eroe: la piccola Olivia è salva grazie a lui

Merate (Lecco), 29 gennaio 2025 – La piccola Olivia stava soffocando. Non respirava più, il viso sempre più cianotico e il battito del cuore sempre più flebile. A ucciderla il catarro che le ostruiva la gola.

La mamma non sapeva che fare, era in panico, riusciva solo a piangere disperata, chiedere aiuto, urlare il nome della sua bimba.

Matteo, vigile del fuoco volontario di 35 anni che presta servizio nel distaccamento di Merate, era al lavoro nel suo ufficio a Vimercate. Ha sentito le grida della donna, si è affacciato alla finestra, ha subito capito quello che stava succedendo e si è precipitato in strada a soccorrere la piccola Olivia, che ha solo 2 anni, 6 mesi in più di sua figlia. Matteo, senza lasciarsi prendere dal panico, l'ha messa in posizione di sicurezza e poi ha cominciato le manovre di primo soccorso e di disostruzione pediatrica, provate e riprovare per poter diventare un vigile del fuoco e poi anche continuamente anche dopo, una volta indossata la divisa.

Olivia ha ricominciato a respirare, la pelle da blu è diventata rossa e poi rosa e il piccolo cuoricino ha ricominciato a battere con regolarità. Olivia è stata poi affidata ai sanitari di Areu, che l'hanno trasferita in ospedale. Quando sono arrivati loro aveva ancora una saturazione al 55%: se Matteo non fosse intervenuto e non l'avesse salvata, Olivia sarebbe morta nel giro di una manciata di minuti.

Vigile del fuoco volontario da 17 anni

Matteo Albani ha 35 anni appunto. È vigili del fuoco volontario del distaccamento di Merate dal 2008, appena ha potuto. È un figlio d'arte: pure suo papà, Giuseppe, era un vigile del fuoco volontario di Merate, ora in congedo. Quando si è sposato, non è arrivato in chiesa in auto, ma a bordo di una camionetta dei pompieri.

È specializzato in Saf per gli interventi speleo alpino fluviali, Nbcr per fronteggiare minacce nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche, in Atp per l’autoprotezione in ambiente acquatico, droni, e in Tpss, cioè tecniche di primo soccorso sanitario, che gli hanno permesso di salvare la vita alla piccola Olivia. Ha seguito anche il corso di Blsd, per le manovre di primo soccorso con il defibrillatore.

“Non sono un eroe – spiega Matteo -. Ho fatto quello che dovevo fare, non per ricevere una lode, ma perché è giusto, per dovere civico e morale”. Matteo inoltre invita almeno tutti i genitori e i nonni a iscriversi e partecipare ai corsi di disostruzione pediatrica. “Dovrebbero parteciparvi tutti, ne andrebbero organizzati molti per consentire a quante più persone possibile di avere un minimo di formazione di primo intervento”.

L'elogio del comandante provinciale

Per il suo gesto Matteo ha ricevuto un elogio dal Antonio Guido Durante, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Lecco, cioè dal suo comandante.

“Intendo esprimere il più sentito apprezzamento nei confronti del vigile del fuoco volontario Matteo Albani, in servizio presso il distaccamento di Merate, per l’eccezionale prontezza, competenza e spirito di servizio dimostrati – le parole del dirigente del 115 -. Con straordinaria lucidità e rapidità d’azione, ha applicato con precisione le manovre di primo soccorso sanitario, apprese durante i corsi promossi da questo Comando, riuscendo a liberare le vie respiratorie della piccola e a salvarle la vita.

“Questo episodio è una chiara testimonianza non solo delle elevate qualità professionali e umane del vigile Matteo Albani, che incarna appieno i valori fondanti dei vigili del fuoco, ma anche della fondamentale importanza della formazione continua, in particolare nell’ambito del tecniche di primo soccorso sanitario.

A nome di tutto il comando dei vigili del fuoco di Lecco, gli esprimo il mio più vivo elogio e il più sincero ringraziamento per il suo straordinario operato, esempio di altruismo e dedizione al servizio della collettività”.