Merate, la caserma dei vigili del fuoco è da completare: si fanno avanti 50 ditte

Merate (Lecco), 11 agosto 2024 – Più di cinquanta hanno risposto all’appello del sindaco di Merate, Mattia Salvioni, per ricominciare e ultimare i lavori per il Polo del soccorso della Brianza. Oltre cinquanta imprenditori edili hanno aderito alla manifestazione di interesse per il completamento dell’ampliamento della casa dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate. “Una risposta e un segnale importanti – sono le parole del primo cittadino -. La manifestazione è importante, perché consente ai soggetti interessati di comprendere meglio l’intervento e di potersi preparare alla partecipazione della gara”.

Alla manifestazione di interesse seguirà infatti la pubblicazione del bando di gara, tramite cui si sceglierà a chi affidare la commessa. Si tratta del resto di un affare da quasi un milione di euro. Il progetto, in parte già realizzato prima della rescissione del precedente contratto in seguito all’aumentare imprevisto dei costi per le materie prime che ha sballato i conti dell’opera, prevede la costruzione di altre due autorimesse per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, di una tettoia come ricovero temporaneo di materiale, un blocco per la nuova sede dei volontari della Protezione civile, comunale, con uffici, sala riunioni, centrale operativa, cucina professionale e servizi. Al centro dei due blocchi, svetterà il castelletto di manovra, alto 15 metri, dove i cadetti e i vigili del fuoco potranno esercitarsi.

Un polo della Protezione Civile

Verranno installati anche pannelli fotovoltaici e solari. Il taglio del nastro tricolore è previsto entro la primavera o l’estate del 2025. La caserma dei vigili del fuoco, inaugurata nel 2024, al posto del vecchio distaccamento di piazzetta San Bartolomeo, una volta ampliata, diventerà un vero e proprio polo di protezione civile del Meratese.

I lavori erano cominciati nel febbraio del 2022, subendo poi diverse battute d’arresto, fino a quella definitiva sancita nell’estate del 2023. I problemi hanno impedito di regalare ai vigili del fuoco la rinnovata caserma per i loro 180 anni di fondazione, festeggiati lo scorso giugno.