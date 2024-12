Mobilitazione per i vigili del fuoco

Una piattaforma aerea per i 180 anni dei vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Merate. La vogliono regalare gli Amis di pumpier de Meràa, che sono i sostenitori e finanziatori dei vigili del fuoco di Merate, fondati nel 1848. Vorrebbero regalarla nel giro di pochi mesi.

Si tratta di una piattaforma aerea mobile per lavori in elevazione, che permetterebbe ai vigili del fuoco di salire e operare in quota in sicurezza, anche quando non è disponibile l’autoscala, che tra l’altro è molto ingombrante e non può essere utilizzata in tutti gli scenari, proprio perché non è in grado di arrivare in punti poco agevoli e stretti.

Il mezzo consentirebbe di tagliare piante, verificare la stabilità di tetti e coperture, aggredire dall’alto incendi, soccorrere persone, raggiungere le finestre ai piani superiori. La piattaforma infatti può essere estesa fino a 28 metri di altezza. Il mezzo speciale costa circa 300mila euro.

"Un investimento molto importante, che permetterebbe di garantire maggiore sicurezza e rapidità di intervento - spiegano gli Amis di pumpier de Meràza -. Siamo alla ricerca di imprenditori del Meratese e del Casatese in grado di permetterci di chiudere l’investimento in tempi rapidi e di poter dotare i vigili del fuoco del distaccamento di Merate della piattaforma entro la prima metà del 2025".

I vigili del fuoco di Merate sono 44: 37 vigili del fuoco volontari e 7 capi squadra volontari. Annualmente fronteggiano un migliaio di interventi, sia nella Brianza meratese e casatsese, sia nell’Isola Bergamasca.

D.D.S.