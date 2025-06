Martin Garrix sul lago di Como al tramonto: “Scene irreali in Italia, vi amo!”

Lecco, 3 giugno 2025 – L'iconico motoscafo in legno, l'acqua calma, il sole al tramonto che si riflette sulla superficie del lago e l'inconfondibile profilo del Lario. “Unreal scenes in Italy!”. È la cartolina da favola postata da Martin Garrix, il dj numero uno al mondo. L'artista olandese, 29 anni compiuti da poco, è stata una delle guest star all'ultima edizione del Nameless Festival che si è concluso ieri sera ad Annone Brianza.

Martin Garrix sul lago di Como

Dopo la sua esibizione di sabato sera, anche lui come il collega Tommy Cash, pure lui tra i big del Nameless, ne ha approfittato per qualche momento di relax sul lago di Como. Al timone di un motoscafo, probabilmente un prestigioso Riva, ha solcato le acque del Lario al tramonto, immortalando il momento e postando sul suo profilo Instagram da 15 milioni e mezzo di follower, video e scatti da scene da film d'altri tempi.

“Unreal scenes in Italy!”, il suo commento: “Scene irreali in Italia”. E poi, in italiano: “Vi amo”, in maiuscolo, con l'emoji di un cuore rosso simbolo d'amore e di una bandiera tricolore, quella Italiana. Centinaia di migliaia le visualizzazioni, quasi 200mila i like, più di mille i commenti: uno spot che per Lecco e il lago di Como vale più dell'oro e che testimonia, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quanto il Lario sia amato, soprattutto dagli stranieri. Oltre che le immagini della crociera sul lago di Como, Martin Garrix ha condiviso pure foto e video della sua esibizione al Nameless, una delle più apprezzate e scenografiche, tra luci, fiamme e fuochi d'artificio.