Marinella Nicastro nuova direttrice del Parco del Curone

È Marinella Nicastro, 43 anni, laureata in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio la nuova direttrice del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Prende il posto di Michele Cereda. Il passaggio di consegne a fine maggio. L’incarico che le è stato assegnato è di durata quinquennale. L’ha scelta il presidente Giovanni Zardoni tra 12 candidati. "Sono soddisfatto – spiega Giovanni Zardoni -. La futura nuova presidente mi è parsa preparata, motivata e determinata. Ha inoltre dato la sua immediata disponibilità ad avviare il percorso di affiancamento al direttore uscente, che ringrazio. Con la sua scelta portiamo inoltre all’interno del nostro ente, una professionalità attualmente non esistente. Ha dato pure la sua disponibilità ad una presenza pressoché quotidiana per garantire il coordinamento del lavoro di squadra dei sei dipendenti del Parco in modo continuativo". Marinella Nicastro ha collaborato con gli specialisti di Ersaf, ha ricoperto il ruolo dio istruttore tecnico al Gal Quattro Parchi e coordinato progetti all’interno del Parco della Valle del Lambro. D.D.S.