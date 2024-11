Nel golfo di Lecco brilla la stella di Marchesini aspettando il 50° Interlaghi

Lecco, 4 novembre 2024 – Vela protagonista a Lecco nel weekend appena trascorso grazie al ricco antipasto dell’attesissimo 50° Campionato Invernale Interlaghi – Trofeo Neomarine che si disputerà nel prossimo weekend del 9-10 novembre, sempre nel Golfo di Lecco, con cinquanta iscritti nelle classi Fun, H22, J24, Meteor, Orc ed Rs21.

Complice un meteo favorevole con sole e temperature primaverili, la Canottieri Lecco ha regalato alla città un affascinante antipasto della festa per il mezzo secolo della storica regata. Nel golfo cittadino si sono disputate la “Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong, regata di match-race benefica e la Para Sailing Cup - Trofeo Anmig organizzata a Lecco dalla Società Canottieri Lecco.

L'equipaggio vincitore ritira la Coppa dei Bravi da Marco Bonaiti (Kong)

Nella prima ha trionfato Maria Vittoria Marchesini, componente del Team Prada Pirelli di Luna Rossa - recente vincitrice della Puig Women America’s Cup di Barcellona. La velista triestina (con Mattia Cesana, Alberto Cantù e Natale Carmelo Pezzimenti) ha conquistato ben sei dei sette match-race disputati cedendo solo al grande velista brasiliano Torben Grael classificatosi al secondo posto.

Torben Grael e il suo equipaggio impegnato nei match-race

Grael, che si avvaleva di un equipaggio composto da Paola Amar, Andrea Ratti e Giulio Magni, si è fermato a cinque vittorie. Sul terzo gradino del podio Tommaso Chieffi con quattro (Luca Marioni, Alessandro Boffa, Orazio Mangrella e il primo giorno Alessandro Castelli). Subito dietro Lorenzo “Rufo” Bressani (Tommaso Comelli, Alberto Osculati e Antonio Renzulli).

In gara, oltre ai timonieri accennati, anche Roberto Spata, Niccolò Bianchi, Stefano Roberti e Fabio Mazzoni. Una “Coppa dei Bravi” a scopo benefico: infatti, il ricavato dalle iscrizioni degli equipaggi andrà a favore di “Projeto Grael” la Fondazione brasiliana rivolta ai bambini di strada curata dallo stesso Grael. Quella appena conclusa era la rievocazione della primissima edizione della “Coppa dei Bravi” del 1981 vinta da un giovane Mauro Pelaschier che due anni dopo sarebbe approdato in Coppa America con “Azzurra”.

I partecipanti alla Coppa dei Bravi - Trofeo Kong

Sabato è toccato alla Para Sailing Cup – Trofeo Anmig che, sempre nel golfo di Lecco, ha visto in acqua le imbarcazioni della categoria 2.4 m. R e Hansa 303 che si sono date battaglia in due giornate baciate dal sole per una vera e propria festa della vela. Per la cronaca il successo, nei 2.4 m. R, è andato al brianzolo, di Merate, Stefano Savelli (Lni Mandello del Lario) che ha centrato un poker di vittorie.

Nella classe Hansa 303 vittoria per la coppia torinese composta da Antonella Rizzuto e Daniele Gualchi (Lega Navale Italiana Arona), mentre nel singolo si è imposto il bergamasco di Zanica Federico Vitali (Av Alto Sebino). Per loro l’ambito Trofeo “Anmig Lecco” messo in palo dall’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra di Lecco presieduta da Mauro Bonfanti.

L'equipaggio Rizzuto-Gualchi durante una regata

Para Sailing Cup - Trofeo Anmig

Classifica 2.4 m.R (con scarto risultato peggiore): 1. Stefano Savelli (Lni Mandello del Lario – 1/1/1/1 i piazzamenti); 2. Paolo Longhi (Lni Mandello – 2/2/3/2); 3. Nicola Prandoni (Lni Milano – 6/5/2/3); 4. Michele Lattuada (Lni Mandello Lario – 3/3/4/5); 5. Aldo Ceriotti (Unione Velica Maccagno – 4/6/5/7); 6. Simonetta Martini (Lni Mandello Lario – 7/4/6/6); 7. Fausto Riccardo Binda (Lni Milano – 5/8/8/4); 8. Luca Fabi (Società Canottieri Lecco – 8/7/7/8).

(con scarto risultato peggiore): 1. (Lni Mandello del Lario – 1/1/1/1 i piazzamenti); 2. (Lni Mandello – 2/2/3/2); 3. (Lni Milano – 6/5/2/3); 4. (Lni Mandello Lario – 3/3/4/5); 5. (Unione Velica Maccagno – 4/6/5/7); 6. (Lni Mandello Lario – 7/4/6/6); 7. (Lni Milano – 5/8/8/4); 8. (Società Canottieri Lecco – 8/7/7/8). Classifica Hansa 303 (doppio): 1. Antonella Rizzuto/Daniele Gualchi (Lni Arona – 2/1/1); 2. Elena Delzanno/Battistino Coggiola (Lni Meina – 1/2/3); 3. Danilo Destro/Daniela Meoli (Cv Orta – 5/5/4); 4. Luca Marioni/Giuseppe Garibaldi Bitonte (Cv Tivano Valmadrera – 4/4/Dnc). Singolo: 1. Federico Vitali (Asv Alto Sebino).

Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong