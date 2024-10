Lecco e la Canottieri festeggiano i 50 anni dell’Interlaghi

Lecco, 26 ottobre 2024 – Il Campionato Invernale Interlaghi festeggia quest’anno l’edizione numero 50, mezzo secolo della storica regata emblema della tradizione velistica e dell’amore per il lago dei lecchesi.

Questa mattina la presentazione dell’atteso evento – un ricco programma di appuntamenti, sportivi e non, che si snoderà dall’1 al 10 novembre prossimi - nella sede dalla Canottieri Lecco.

C’era anche il socio più rappresentativo dell’ultracentenaria società sportiva, l’olimpionico Antonio Rossi, a celebrare la festa per il mezzo secolo dell’Interlaghi e per i soci che negli anni hanno contribuito “sul campo” a raggiungere un traguardo così prestigioso.

L'ultima edizione del Campionato Interlaghi

“Una regata nata dall’idea di un gruppetto di soci al bar della Canottieri – ha ricordato il presidente Marco Cariboni – e diventata negli anni un appuntamento imperdibile per i velisti e per la stessa città di Lecco.

Senza di loro tutto questo non ci sarebbe mai stato e ogni anno è sempre più dura perché di giovani se ne vedono pochi all’orizzonte”.

Brindisi nella sala Fioschi della Canottieri Lecco

Per anni alla guida del comitato organizzativo c’è stato Renato Dell’Era, affiancato da un rodatissimo gruppo di amici. Dopo la sua scomparsa il “timone” è ora nelle mani di Giuseppe “Baffo” Banfi a cui è toccato l’onore (e l’onere) di celebrare le nozze d’oro di un evento “che è un prezioso patrimonio della città che dobbiamo saper valorizzare anche nel futuro”, ha ricordato il presidente del Consiglio comunale, Roberto Nigriello.

E per celebrare degnamente il 50° compleanno l’Interlaghi la Canottieri ha deciso di fare le cose in grande rispolverando la “Coppa dei Bravi” e ospitando la prima regata regata Para-Sailing riservata alle classi 2.4 mR e Hansa 303 (singolo e doppio).

Grazie alla sensibilità dell’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, e del suo presidente Mauro Bonfanti, il Trofeo “Anmig consentirà un’esperienza decisamente importante che porterà nel Golfo di Lecco un movimento in crescita anche sul Lago di Como soprattutto nella classe 2.4.

La “Coppa dei Bravi” è riprende una regata lanciata per la prima volta nel 1981 dalla Canottieri Lecco grazie a un’idea di Pietro Negri, quando in Italia il termine match-race (stile Coppa America) non era ancora usato e si parlava di sfide “uno contro uno”.

Quella volta nel golfo di Lecco a vincere fu un giovane Mauro Pelaschier, che due anni più tardi portò in America’s Cup la mitica “Azzurra”. Avrebbe dovuto essere tra gli otto attesissimi timonieri che dovevano darsi battaglia nel golfo di Lecco ma, all’ultimo, il “guru” di Monfalcone ha dato forfait.

I lecchesi non avranno comunque di che annoiarsi con un parterre di molti altri “big” in acqua. A cominciare da Maria Vittoria Marchesini, che ha conquistato la Coppa America femminile a Barcellona su Luna Rossa Prada Pirelli, il mitico Torben Grael, Tommaso Chieffi, Lorenzo Bressani, Niccolò Bianchi, Stefano Roberti, Fabio Mazzoni e Roberto Spata, quest’ultimo da sempre grande affezionato dell’Interlaghi.

Si daranno battaglia su imbarcazioni della classe RS21 - grazie a Negri Nautica già protagonista nell’81 con imbarcazioni Rivetto e a Davide Casetti, presidente di classe.

Torben Grael, campione di vela brasiliano

La “Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong sarà una regata a scopo benefico, infatti il ricavato delle iscrizioni andrà a “Projeto Grael”, la Fondazione che dal 1998 ha aiutato quasi 20mila bambini brasiliani disagiati, grazie all’impegno di Torben Grael.

Coppa dei Bravi (1-2 novembre)

Si comincerà l’1 e il 2 novembre con la “Coppa dei Bravi” - Trofeo Kong regata match-race (sfide uno contro uno stile Coppa America) su imbarcazioni della classe RS21.

Para Sailing (2-3 novembre)

Per la prima volta a Lecco, debutterà invece una regata Para-Sailing riservata alle classi 2.4 mR e Hansa 303 (singolo e doppio) con in palio il trofeo “Anmig Lecco”.

Il 50° Interlaghi (9-10 novembre)

L’edizione numero 50 del Campionato Invernale Interlaghi–Trofeo Neomarine vedrà la partecipazione di sei classi: Fun, H22, J24, Meteor, Orc e Rs21. Sei le prove con barche in acqua a partire dalle 8.30.