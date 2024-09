Campionato Invernale Interlaghi, il mitico Torben Grael testimonial d’eccezione per i 50 anni

Lecco, 14 settembre 2024 – Il Campionato Invernale Interlaghi di vela si fa in tre per festeggiare il mezzo secolo di vita. La storica regata della Società Canottieri Lecco, giunta alla 50ª edizione, ha deciso di onorare la ricorrenza programmando tre eventi velici, a calendario Fiv, nel periodo dal 1° al 10 novembre 2024.

Eventi che avranno come main sponsor Neomarine prestigioso cantiere di Dervio al servizio per la nautica con al “timone” Marco Achler apprezzato velista. Ma entriamo nel dettaglio con la 50^ edizione dell’Interlaghi trofeo “Neomarine”.

Gli organizzatori del 50° Campionato Invernale Interlaghi nella sede della Canottieri Lecco

La classica

La classica regata si disputerà nel golfo a Lecco nel weekend del 9-10 novembre con le caratteristiche di sempre. Sei le classi ad oggi ammesse: Fun, H22, J24, Meteor, Orc e Rs21. Le novità saranno però in anteprima.

Coppa dei Bravi

A cominciare dalla rievocazione della “Coppa dei Bravi” regata match race (sfide uno contro uno tipo Coppa America) che metterà in palio il trofeo “Kong” grazie alla passione e alla vicinanza dell’imprenditore Marco Bonaiti. Rievocazione perché la prima edizione della “Coppa dei Bravi” venne disputata a Lecco nel 1981 e fu una delle prime in Italia del suo genere con il successo Mauro Pelaschier che due anni dopo portò in America’s Cup la mitica “Azzurra”.

La “Coppa dei Bravi” si disputerà nelle giornate del 1 e 2 novembre su imbarcazioni della classe RS21 - grazie a Negri Nautica già protagonista nell’81 con imbarcazioni Rivetto e a Davide Casetti presidente di classe - con in lizza 8 timonieri di fama ed equipaggi da formare.

Il brasiliano Torben Grael è uno dei velisti più vincenti dello sport mondiale

Il campione

Sarà una regata a scopo benefico, infatti il ricavato delle iscrizioni andrà a “Projeto Grael” la Fondazione brasiliana a favore dei bambini di strada curata dal grande velista Torben Grael, cinque medaglie in cinque edizioni differenti dei Giochi olimpici (da Los Angeles 1984 ad Atene 2004), nonché tattico di Luna Rossa nell’America’s Cup 2000. E come anticipazione possiamo dire che Torben sarà uno degli otto timonieri in lizza nella “Coppa dei Bravi”.

Per la prima volta a Lecco, poi, nel pomeriggio del 2 e nella giornata del 3 novembre debutterà una regata Para Sailing Cup riservata alle classi 2.4 mR e Hansa 303 (singolo e doppio). Grazie alla sensibilità della Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, e del suo presidente Mauro Bonfanti, metteremo in palio il Trofeo “Anmig Lecco”.