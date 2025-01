Giovanni Magon morto in un incidente a Mandello, il suo tir è uscito di strada e si è ribaltato

Mandello del Lario (Lecco), 15 gennaio 2025 – I vigili del fuoco hanno finito di recuperare il camion sono a tarda notte. Si sono concluse poco prima delle 3 le operazioni di rimozione del bilico che ieri pomeriggio è finito fuori strada e si è ribaltato lungo la Statale 36 nel territorio di Mandello del Lario.

Mandello, tir si ribalta sulla Statale 36

L'incidente

L'incidente, costato la vita a Giovanni Magon, autotrasportatore di 61 anni di Gattinara, in provincia di Vercelli, è successo lungo la Statale 36, all'altezza di Mandello del Lario, in direzione sud verso Lecco. Gianni era al volante del suo autoarticolato carico di rifiuti. Forse un colpo di sonno, oppure un malore improvviso mentre era al volante: ha sbandato senza alcun cenno di frenata, ha sfondato il guard rail e ha terminato la corsa nel bosco accanto al quel tratto di Superstrada. Gli alberi hanno impedito che il mezzo pesante precipitasse sulla strada sottostante.

Il camion ribaltato fuori strada dopo l'incidente sulla Statale 36 a Mandello

I soccorsi

Quando i soccorritori del Soccorso bellanese sono arrivati per primi sul posto, Giovanni era già morto: a ucciderlo probabilmente i gravi traumi da schiacciamento. La cabina della motrice su cui si trovava non esisteva più, completamente distrutta in seguito al cappottamento. Sul posto sono poi intervenuti pure i sanitari di Areu, i volontari del Soccorso degli alpini di Mandello, i vigili del fuoco compresi gli specialisti della squadra Saf per gli interventi speleo alpino fluviali, gli agenti della Polizia stradale e i cantonieri di Anas.

Il recupero del camion

Per recuperare e rimuovere il camion i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare due loro autogru. L'intervento si è rivelato molto lungo e complesso, a causa del terreno impervio e in pendenza. E' durato ore. Una volta riposizionato in strada, il bilico è stato poi trainato via con un carro attrezzi nella vicina area di sosta di una stazione di rifornimento. Oltre che la corsia di marcia della Statale 36, è stata chiusa per sicurezza pure la via sottostante. Solo una volta spostato il mezzo pesante, i tecnici di Anas hanno potuto ripristinare le barriere di protezione divelte.

Giovanni Magon morto in un incidente con il suo tir

Chi era Gianni

Giovanni Magon, Gianni per gli amici e per quanti lo conoscevano. Tra poche settimane, il 15 febbraio, avrebbe compiuto 62 anni. Abitava appunto a Gattinara, nel Vercellese. Era papà di tre figlie e nonno di diversi nipoti. Era un camionista esperto e in camion, per questo si ritiene che sia stato colto da un malore mentre era alla guida. Con il suo bilico aveva girato non solo tutta Italia, ma anche buona parte dell'Europa. Amava guidare e gli piacevano i motori, non solo i camion, ma anche le auto e le moto.