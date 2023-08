Mandello Del Lario, giovane si tuffa e non riemerge: ricerche nel lago

Lecco, 15 agosto 2023 – Rischia di aggravarsi il già tragico bilancio di Ferragosto, funestato oggi dalla morte del 26enne escursionista Samuele Guagnano, dal fungiatt Stefano Camiscasca, trovato morto in Val Masino, dal decesso di un 37enne annegato nel fiume Serio, in Bergamasca, e dalla misteriosa morte di Francesco Zanetti uscito in acqua scooter sul lago di Garda e trovato cadavere a Sirmione.

Nelle prime ore del pomeriggio un ragazzino, mentre era in gita a Mandello del Lario, si sarebbe tuffato in prossimità della foce del torrente Meria affollata di bagnanti per il Ferragosto, ma non è più riemerso.

L’allarme è scattato intorno alle 16,10. Sul posto sono immediatamente arrivati i mezzi nautici dei vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Bellano, i soccorritori dell’Area unica emergenza urgenza con elicottero e ambulanza, oltre ai carabinieri per gli accertamenti di rito sull'incidente.

La spiaggia affollata di bagnanti e turisti è stata subito evacuata per consentire ai soccorritori di lavorare.