Ferragosto, benzina a 2,7 euro al litro sulla A8 Varese-Milano: “Prezzi assurdi, la Finanza indaghi”

Nel giorni di Ferragosto, con milioni di italiani ad affollare le strade di tutta Italia, la benzina venduta in un impianto sull’autostrada A8 Varese-Milano è arrivata a toccare il prezzo record di 2,7 euro al litro, pari al 35% in più rispetto alla media nazionale. Assoutenti ha denunciato la situazione e domani presenterà un esposto alla Guardia di Finanza chiedendo di indagare e intervenire sulla tariffa applicata dal distributore.

“Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro, e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico e ben al di sopra della media dei distributori di zona”, ha spiegato il presidente di Assoutenti Furio Truzzi.

“Per un pieno ad un'auto di media cilindrata – ha detto – vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce, considerato che alla data odierna il prezzo medio della benzina in modalità self venduta in autostrada si attesta a 2,017 euro al litro. Questo significa che il distributore in questione applica prezzi più alti del 35% rispetto alla media autostradale”.

"Per tali motivi – ha concluso – e nell'esclusivo interesse degli automobilisti che attraversano l'A8, chiederemo alle Fiamme Gialle di effettuare una ispezione presso l'impianto, verificando i fatti così come riportati dal mass media e acquisendo la documentazione utile a capire come sia possibile vendere la benzina a listini così elevati”.