Lago di Garda, 32enne fa un giro con la moto d’acqua: trovato morto a Sirmione

Il corpo di Francesco Zanetti, un giovane veronese di 32 anni, è stato trovato questa mattina sulla sponda del lago di Garda in provincia di Brescia vicino a Punta Grò, nel comune di Sirmione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era partito in mattinata dal paese veronese di Lazise, in provincia di Verona, con una moto d’acqua per farsi un giro sul lago ed era scomparso. Gli amici che erano con lui hanno lanciato l’allarme e immediatamente sono partite le ricerche della guardia costiera e dei vigili del fuoco.

Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco di Bardolino, qualche ora più tardi i colleghi di Brescia hanno recuperato la moto. Secondo le prime ricostruzioni, è possibile che il mezzo si sia rovesciato su una secca e che il giovane non sia più riuscito a riemergere.