Mandello del Lario, dopo le bombe carta e i cori razzisti riapre lo stadio

Il campo sportivo a Mandello

Mandello del Lario (Lecco), 10 marzo 2023 – Lo stadio di Mandello del Lario riapre le porte a giocatori e spettatori. Era stato chiuso la settimana scorsa su ordine del sindaco stanco dei ripetuti episodi di violenza e razzismo, come il lancio di una bomba carta, risse in campo, tafferugli sugli spalti, cori razzisti e altro ancora. A decidere di riaprire il centro sportivo sono stati il sindaco Riccardo Fasoli e il presidente della Polisportiva di Mandello Ugo Dell'Era, insieme a Silvano Confalonieri e Alfio Riva, dirigenti della sezione calcistica della società sportiva. “È stata ribadita la fiducia nella attività educativa e di crescita personale e sportiva svolta da dirigenti ed allenatori – recita il comunicato congiunto -. Tale attività non può però essere vanificata e messa in discussione dal comportamento di tifosi e genitori che assistono alle partite”.



Altri episodi simili non saranno comunque più tollerati: tifosi e spettatori, compresi i genitori dei giovani calciatori, verranno sensibilizzati a comportarsi in maniera adeguata. Aumenterà inoltre l'attività di sorveglianza di carabinieri e steward. Verranno segnalati eventuali ultrà e persone che, per il loro comportamento, saranno allontanati dalle strutture di gioco in modo che siano compiti da daspo e dal divieto di partecipare ad altre manifestazioni sportive per non continuare a rovinare la festa ad altri. “L'obiettivo è attrarre quanti più giovani possibili verso questo sport, in un ambiente sano, costruttivo ed educativo, con l'aiuto imprescindibile dei genitori”, sottolineano sindaco e dirigenti sportivi -. L'esempio è la prima fonte di apprendimento e deve essere obbligatoriamente positivo e rispettoso”.