Dopo 25 anni buttati al vento tramonta la Lecco-Bergamo

Capitolo chiuso. Dopo quasi 25 anni la nuova Lecco - Bergamo non è più affare della Provincia di Lecco. L’eterna incompiuta ora è un problema del commissario straordinario e ad della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, Fabio Saldini. A Villa Locatelli hanno chiuso pure gli ultimi conti in sospeso per la realizzazione di un’opera che avrebbe dovuto essere inaugurata nel 2014 ma che invece non sarà pronta non solo per i prossimi Giochi invernali pur essendo un’infrastruttura olimpica ma nemmeno prima del prossimo decennio. È stato infatti chiuso un mutuo di 20 milioni destinato appunto alla ripresa dei lavori della variante di Vercurago della nuova Lecco - Bergamo, un tunnel tra Lecco, Vercurago e Calolziocorte, con i lavori sono fermi da tre lustri. I soldi risparmiati saranno utilizzati per assunzioni, strade, scuole, necessità varie. "Abbiamo già aumentato gli stanziamenti per la manutenzione di strade e scuole", conferma il consigliere provinciale delegato al Bilancio, Simone Brigatti. Della nuova Lecco - Bergamo se ne riparlerà in autunno, quando verrà presentato lo studio di fattibilità.

D.D.S.