Maltempo, frane a Varenna e Bellano: chiuse di nuovo due strade provinciali

Varenna (Lecco), 28 agosto 2023 – La strada provinciale 72 a Varenna è chiusa di nuovo per frana. È bloccata anche la strada provinciale 62 della Valsassina tra Bellano e Taceno, sempre per lo stesso motivo.

La frana a Varenna

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 28 agosto, a causa del maltempo che si è abbattuto pure sull'Alto Lario, dal versante roccioso che sovrasta la provinciale rivierasca della sponda orientale del lago di Como si sono staccati grossi massi, che sono piombati sulla carreggiata all'altezza di Fiumelatte di Varenna, nello stesso tratto dove già a maggio una colata di pietre, terra e vegetazione aveva travolto sia la Sp 72, sia la linea ferroviaria Lecco - Colico.

Al momento del distacco non stava passando nessuno e non risultano quindi feriti. La strada però risulta al momento impraticabile.

È capitato lo stesso in contemporanea pure sulla Provinciale 62. Sul posto, in entrambe le situazioni, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell'Amministrazione provinciale per valutare la situazione. I vigili del fuoco hanno messo a disposizione pure una loro autoscala per compiere una prima ispezione dei fronti dei dissesti, poiché le condizioni meteo proibitive impediscono di compiere sopralluoghi in elicottero.