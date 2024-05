Maltempo, allagata la nuova Lecco-Ballabio: il Raccordo per la Valsassina chiuso in discesa

Lecco, 15 maggio 2024 – La nuova Lecco – Ballabio è chiusa per maltempo in discesa. I tecnici di Anas hanno chiuso il Raccordo per la Valsassina della Statale 36 in direzione sud, da Ballabio verso Lecco. Rimarrà chiuso fino a domani mattina.

A causa del maltempo la strada è parzialmente allagata. Risultano allagate anche alcune gallerie. La pioggia, che si riversa sulla carreggiata dal versante a monte, a causa della pendenza scorre come un fiume verso la corsia in discesa, formando pericolose pozze.

La nuova Lecco - Ballabio è il collegamento più rapido e agevole tra Lecco e i paesi della Valsassina. “La SS 36 36racc “Raccordo Lecco-Valsassina” è provvisoriamente chiusa da Ballabio in direzione sud/Lecco per consentire gli interventi di ripristino in seguito al maltempo che ha interessato la zona – spiegano da Anas -. Il completamento delle attività, che proseguiranno durante la notte, è previsto entro le 5 di domattina, giovedì 16 maggio”. Gli automobilisti che dalla Valsassina devono andare verso Lecco sono deviati sulla parallela Sp 62, che è la vecchia Lecco – Ballabio. In salita invece la circolazione è regolare.