L’ospedale da salvare: firmano in 14mila

Quasi 14mila firme raccolte sul territorio lariano per evitare la chiusura dell’ospedale di Menaggio. Forti di questi numeri ieri, il coordinatore confederale territoriale Uil del Lario, la categoria Fpl Uil Lario Brianza e il Comitato per l’ospedale di Menaggio e della sanità pubblica, hanno incontrato a Palazzo Lombardia i consiglieri regionali eletti in provincia di Como e l’assessore Alessandro Fermi, e depositato una petizione, partita lo scorso agosto, per salvaguardare l’assistenza sanitaria ospedaliera nel distretto medio Lario.

"Numeri – dicono i rappresentanti sindacali - che cozzano contro la progressiva riduzione dei posti letti ospedalieri, con conseguente chiusura di reparti e pazienti dirottati su altri presidi della zona, con aggravio di costi e intasamento delle liste di attesa". Il riferimento è ai 46 posti letto assegnati all’ospedale di Menaggio a fronte degli 84 previsti nel Piano integrato di attività e organizzazione della Pubblica amministrazione per il periodo 2023-2025. "E non è nemmeno possibile pensare – aggiungono - che Case e Ospedali di Comunità, concepiti per erogare servizi di bassa intensità, siano poi considerati come sostitutivi del servizio ospedaliero". Commentando la consegna delle firme e la petizione, aggiungono che "un’azione di questo tipo si è resa necessaria, sia perché siamo convinti che le firme e le voci dei cittadini lariani debbano essere tenute nella giusta considerazione, sia per ricordare ai nostri rappresentanti istituzionali l’urgenza di un rilancio del presidio". Pa.Pi.