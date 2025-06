Libero Pensiero. Sfilano i big dei Democratici

Democratici in festa da giovedì al 15 giugno. Al Circolo Libero Pensiero di Lecco dopodomani prende il via la Festa dell’Unità con l’ex ministro Graziano Del Rio presente all’inaugurazione. Venerdì si terrà una serata dedicata ai referendum mentre lunedì 9 giugno Gianni Cuperlo apre una mostra su Enrico Berlinguer così come mercoledì 11 è in calendario un incontro con il sindaco Mauro Gattinoni. Venerdì 13 si parla di Europa al bivio tra pace, competitività lavoro con Stefano Bonaccini. Sabato 14 tocca a Nicola Zingaretti con un dibattito su giovani, casa e lavoro. E poi buon cibo, momenti di convivialità, spettacoli e buona musica con concerti. D.D.S.