Lecco, Statale 36 imbiancata: non è neve, ma grandine

Lecco, 24 febbraio 2024 – Statale 36 imbiancata. Non dalla neve, ma dalla grandine. Nel pomeriggio di oggi una violenta grandinata si è abbattuta in Alto Lario sulla sponda lecchese del lago di Como.

La grandine ha completamente ricoperto l'asfalto della Statale 36 tra Colico e Mandello del Lario, come se fosse un manto bianco di neve. Gli automobilisti sono stati costretti ad alzare il piede dal pedale dell'acceleratore e azionare le quattro frecce d'emergenza per evitare incidenti in seguito agli improvvisi rallentamenti.

Incidente in galleria

Oltre alla grandine, gli automobilisti in transito sulla 36 hanno dovuto fare i conti anche con un tamponamento in galleria all'altezza di Abbadia Lariana. Nello scontro sono rimasti coinvolti in tre: una ragazza di 21 anni, una donna di 44 e un uomo di 48 che viaggiavano su una Land Rover e una Seat.

Sono stati soccorsi dai sanitari di Areu con i volontari del Soccorso bellanese e del Soccorso degli alpini di Mandello. Sul posto anche i vigili del fuoco, gli agenti della Polstrada e i tecnici di Anas.

Nessuno dei tre ha riportato ferite gravi, ma le ripercussioni alla circolazione sono state pesanti.