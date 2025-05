Lecco, spray al peperoncino alle dipendenti Fiocchi Munizioni: ''Un regalo per difendersi''

Lecco, 13 maggio 2025 – Spray al peperoncino per difendersi. E' il regalo del presidente di Fiocchi Munizioni a tutte le dipendenti. Stefano Fiocchi, presidente di Fiocchi Munizioni, ha regalato a tutte le donne che lavorano nella storica fabbrica di munizioni di Lecco una bomboletta di spray al peperoncino ciascuna.

L'omaggio

“Un simbolo concreto di difesa personale, ma soprattutto di un impegno verso la costruzione di una cultura della protezione e del rispetto reciproco che va promosso quotidianamente – spiegano dalla Fiocchi Munizioni, recentemente comperata dai cechi di Praga di Czechoslovak Group, ma di cui Stefano Fiocchi resta comunque presidente -. Si tratta di un invito a prendere consapevolezza della necessità di difendersi, ma anche della responsabilità collettiva che ogni individuo ha nel garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti”. E ancora: “Un piccolo omaggio che si trasforma in un grande messaggio: la sicurezza delle donne è una priorità che va sostenuta a ogni livello, dentro e fuori il luogo di lavoro. Un passo verso un futuro in cui il rispetto e la protezione siano valori condivisi e rispettati da tutti”. Dall'azienda parlano pure di “un passo significativo a favore della sensibilizzazione sulla protezione delle donne” e di “attenzione ai valori di sicurezza, rispetto e inclusività”.

Lo spray al peperoncino

Lo spray al peperoncino è uno spray a base di capsicum, una sostanza urticante contenuta anche nel normale peperoncino. Provoca infiammazione, soprattutto agli occhi e in bocca, con bruciore, tosse, lacrimazione. Le bombolette di spray al peperoncino possono essere utilizzate solo per difesa personale, non per offendere, almeno in Italia, dove per lungo tengo sono state considerate un'arma e quindi proibite. Per essere vendute e usate, le bombolette al peperoncino devono rispettare parametri precisi: concentrazione e gittata limitata; la miscela non deve essere infiammabile, né tossica e cancerogena; non possono essere innescate inavvertitamente; non possono essere comperare né date in mano a chi ha meno di 16 anni. Tutto questo appunto per evitare che diventino armi improprie, ma anche che possano scatenare reazioni allergiche. Lo spray è in dotazione pure agli operatori delle forze dell'ordine come strumento non letale per fermare eventuali aggressori.