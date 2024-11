Lecco: rubato e cosparso di benzina il pulmino degli atleti disabili

Lecco, 8 novembre 2024 – Rubato e poi ritrovato, ma cosparso di benzina, il pulmino degli atleti diversamente abili. Ieri sera qualcuno ha rubato il pulmino dei volontari dell'associazione Oltretutto97, che promuovono l'attività motoria e sportiva per le persone con disabilità.

Era posteggiato a Malgrate, vicino alla parrocchia di San Carlo. Si tratta di un Vivaro. Il furto è stato messo a segno prima delle 23: i ladri sono stati immortalati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, che hanno ripreso due individui incappucciati.

Poche ore più tardi, nel cuore della notte, il mezzo è stato rintracciato dagli operatori delle forze dell'ordine a Lecco, nella zona di Rivabella. Forse chi lo ha rubato voleva bruciarlo, magari per eliminare le tracce lasciate su carrozzeria e interni.

Il minibus era completamente fradicio di benzina, sia all'interno, nell'abitacolo, sia all'esterno, sulla carrozzeria. Sarebbe bastata una scintilla per innescare un'esplosione che lo avrebbe incendiato e distrutto. Per questo per rimuoverlo sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco. Per ora è inutilizzabile, perché sarebbe troppo pericoloso. I volontari dell'associazione sperano di riuscire a bonificarlo e rimetterlo in strada.