Pulmino dei disabili vandalizzato. Raccolta fondi per riparare i danni

"Siamo arrivati al punto che ci vediamo costretti ad aprire una sottoscrizione, perché senza contributi economici andare avanti è impossibile". Luciano Lo Bianco è il presidente della Uildm, l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. Lunedì mattina, l’amara sorpresa: il pulmino attrezzato, da 9 posti, per il trasporto delle persone disabili, è stato pesantemente vandalizzato. Parcheggiato in via Candiani, non ha più i fanali, il parafango, una targa e sono stati rubati anche pezzi del motore. "Ho fatto la denuncia alle forze dell’ordine e adesso attendo una perizia dei danni, Purtroppo non ci sono neppure le telecamere sulla via, per cui non risaliremo a chi ci ha fatto questo scempio. Siamo sconfortati. Non sappiamo neppure se si potrà riparare. Dovremo rifare l’immatricolazione, perché una targa è stata rubata". "Già in passato hanno rubato i nostri mezzi per utilizzarli poi per furti: un pullmino lo avevamo ritrovato a Milano, senza più i sedili". Così Lo Bianco lancia un appello per una sottoscrizione, per poter ripagare l’ennesimo sfregio. Vogliamo contribuire? La Uildm è in via Colli di S.Erasmo, tel 0331.544112.