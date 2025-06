Provinciale della Valvarrone e Lariana interrotte per crolli e colate di fango

Sp 67 della Valvarrone e Lecco – Bellagio chiuse per frane. I cigli di valle della provinciale dell’Alta Valsassina hanno ceduto in alcuni punti e la strada è stata chiusa in entrambi i sensi. Dal lungolago a valle si può arrivare fino all’abitato di Introzzo, per i centri più a monte occorre passare dalla Valsassina. I tempi di riapertura si prospettano lunghi.

Bloccata pure la Sp 583 Lariana, in entrambi i sensi di marcia in prossimità della galleria Melgone al Moregallo di Mandello del Lario per una colata di fango. Il traffico è deviato verso Valbrona, un giro molto più lungo. Se tutto procederà come da previsioni, senza imprevisti, la provinciale tra Lecco e Bellagio potrebbe riaprire già oggi in giornata. Interruzioni e sensi unici alternati sono previsti pure sulla Sp 72 per lavori in corso.