A Lecco arrivano 200 monopattini a noleggio: ecco quanto costa e come funziona il nuovo servizio

Lecco, 24 giugno 2025 – Duecento monopattini. Per i turisti, ma anche per i pendolari e i lecchesi. A Lecco è attivo un nuovo servizio di noleggio di monopattini in sharing. È una sperimentazione annuale. Se funzionerà, l'iniziativa potrà essere prorogata per altri 4 mesi. A gestire il servizio sono gli operatori di Dott, azienda europea leader nella micromobilità urbana, che svolgono la stessa attività in mezza Europa oltre che in più di 25 città italiane.

Come funziona

Per noleggiare un monopattino è necessario essere maggiorenni, scaricare l'app "Dott" dagli store disponibili per il proprio smartphone e registrarsi. Una volta attivato l'account, l'app ricorda all'utente, prima di mettersi alla guida, di utilizzare le piste ciclabili, non salire sui marciapiedi e parcheggiare correttamente, fornendo dunque una panoramica generale sulle regole locali da rispettare. La sosta è consentita in tutti gli stalli per moto e bici, oltre che in 29 parcheggi dedicati al servizio, segnalati dall'app. Si trovano in zone centrali, come in periferia.

I monopattini

Ogni mezzo è dotato di sistema di rilevamento satellitare. Serve per prevenire furti, ma anche per monitorare automaticamente la velocità. Quella massima consentita per legge è di 20 chilometri all'ora. I monopattini sono dotati anche di frecce direzionali, ruota anteriore più grande e triplo sistema di frenata per assicurare stabilità, luci frontali e posteriori sempre accese durante la corsa e un porta cellulare. Si tratta quindi di mezzi sicuri, adatti a tutti, che possono essere guidati anche dagli utenti meno esperti.

I costi

È possibile una prova gratuita di 20 minuti con il codice “freedom”. La tariffa base è di 0,29 euro al minuto, con 1 euro di sblocco e 10 minuti di prenotazione inclusi per raggiungere il mezzo. Dall'app è inoltre possibile selezionare tre diversi abbonamenti: uno da 30 minuti a 4,99 euro valido un giorno; uno da 100 minuti a 16,99 euro valido 7 giorni; un abbonamento flex a 4,99 euro per sblocchi illimitati e corse al prezzo fisso di 2 euro ciascuna. Per familiari, amici, colleghi c'è la funzione "corse di gruppo", in grado di gestire più noleggi con un solo account.