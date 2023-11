Lecco, 5 chili di marijuana in auto e a casa: arrestata coppia di corrieri della droga

Lecco, 22 novembre 2023 – Cinque chili di droga in macchina e a casa. I militari della Guardia di finanza di Lecco hanno arrestato una coppia di corrieri della droga. Sono due giovani italiani, un ragazzo e una ragazza. Li hanno intercettati sulla Sp 72 del lago di Como a nord di Lecco.

Nel bagagliaio dell'auto su cui viaggiavano, i finanzieri hanno subito trovato due buste di plastica con dentro marijuana.

Dalla strada i militari della Finanza si sono poi spostati a casa dei due. Per la perquisizione sono stati impiegati anche i cani antidroga delle unità cinofile di Como. Nell'abitazione è stata trovata altra erba. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 5 chili di marijuana, oltre a bilancini di precisione, tutto il materiale per il confezionamento, compreso macchine per imbustare sottovuoto la droga, e soldi.