Molteno, rapinatore ricercato da 3 anni: arrestato a un posto di blocco dai carabinieri

Molteno (Lecco), 21 novembre 2023- Gli davano la caccia da tre anni. Su di lui pendeva un mandato di cattura per rapina, tentata rapina e resistenza. A trovarlo alla fine sono stati i carabinieri di Oggiono. Lo hanno fermato durante un posto di controllo a Molteno sulla Statale 36, la superstrada dello spaccio. I carabinieri della caserma di Oggiono hanno arrestato un marocchino di 35 anni. E' stato condannato dai giudici di Monza per una rapina messa a segno nel 2010 e un'altra tentata rapina e per resistenza a pubblico ufficiale nel 2012. I militari lo hanno identificato l'altra sera durante un posto di blocco in 36, nella zona dei boschi della droga della Brianza. Verosimilmente sapevano che bazzicava quelle zone. Dopo averlo fermato e dopo i primi riscontri a trerminale consultano la banca dati a disposizione degli operatori delle forze dell'ordine, lo hanno trasferito in caserma per terminare gli accertamenti e le procedure, poi lo hanno portato in carcere a Pescarenico a Lecco. Il 35enne deve finire di scontare una pena di 3 anni e mezzo.