Civate, donna tenta di buttarsi dal cavalcavia della Super 36: salvata dai carabinieri

Civate (Lecco), 17 novembre 2023 – Voleva buttarsi di sotto, dal cavalcavia della Statale 36. Aveva già scavalcato le barriere ed era pronta a saltare, ma i carabinieri l'hanno salvata. Una donna di 50 anni ha tentato il folle gesto dal viadotto di Isella di Civate a scavalco della Milano-Lecco.

E' un volo di nemmeno una mezza dozzina di metri, che però non gli avrebbe lasciato possibilità di scampo, perché se fosse sopravvissuta alla caduta, sarebbe stata certamente investita e falciata dagli automobilisti e i camionisti in transito sulla Superstrada. Un passante si è accorto delle sue intenzioni e ha immediatamente allertato gli operatori del 112, i quali hanno subito dirottato sul posto i carabinieri di pattuglia più vicini, due giovani militari della caserma di Valmadrera.

I due hanno provato a convincere a parole la 50enne a desistere, ma lei non voleva, era disperata, non vedeva soluzioni ai suoi problemi familiari. Mentre un carabiniere ha continuato a parlarle, il collega ha scavalcato pure lui il parapetto del cavalcavia, ha avvicinato la donna e poi all'improvviso l'ha abbracciata e l'ha tirata con forza verso di sé, trascinandola al sicuro, nonostante il rischio di precipitare entrambi. Una volta in salvo la signora è scoppiata a piangere. E' stata affidata poi ai sanitari di Areu: era scossa, agitata, molto provata, ma sana e salva, grazie ai due angeli custoditi in divisa.