Calolziocorte, un chilo di hashish nelle confezioni degli snack al cioccolato: arrestati tre corrieri della droga

Calolziocorte (Lecco) - Fuori snack, dentro droga. I carabinieri della Radiomobile di Lecco hanno fermato 3 corrieri della droga con più di un chilo di hashish. L'hashish era nascosto nelle confezioni di snack al cioccolato. I tre corrieri sono tre stranieri di 53, 33 e 19 anni. Uno è irregolare, senza permesso di soggiorno. I militari li hanno intercettati a Calolziocorte durante un posto di blocco. Viaggiavano a bordo di un'Audi. La droga era in un sacchetto sotto uno dei sedili. Era divisa in 17 panetti, molti dei quali erano confezionati con la carta di un famoso snack. Oltre all'hashish i tre trasportavano pure un etto di marijuana. Sono stati tutti arrestati per spaccio, ma poi sono tornati a piede libero, con il solo obbligo di firma.