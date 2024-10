Lecco, si schianta con la Ferrari da mezzo milione mentre partecipa a una parata

Valmadrera (Lecco), 8 ottobre 2024 – Contro il muro di una galleria con una Ferrari da quasi mezzo milione di euro. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, un 22enne al volante di una Ferrari 812 Superfast ha perso il controllo della fuoriserie.

Forse l'asfalto viscido per la pioggia, oppure un'accelerata improvvisa di troppo: si è così schiantato contro la parete di una galleria della Lecco–Bellagio. Insieme ad altri proprietari di altre supercar stava partecipando a una parata di auto extralusso. L'incidente è avvenuto lungo la Lariana nel tratto tra Malgrate e Valmadrera. Nulla di troppo grave per lui per fortuna, tanto che ha preferito non essere nemmeno accompagnato in ospedale per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti clinici.

Più gravi e soprattutto costosi invece i danni alla Ferrari: ha danneggiato il paraurti in fibra di carbonio e materiale composito, spaccato una ruota e rotto le sospensioni oltre che il semiasse.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa italiana di Lecco. Mobilitati pure i vigili del fuoco del comando provinciale. In posto anche gli agenti della Polizia locale.