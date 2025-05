Trovare personale tecnico qualificato è un’impresa: l’allarme delle aziende lecchesi

Lecco, 24 maggio 2025 – In provincia di Lecco è più facile trovare lavoro che lavoratori. Almeno secondo gli imprenditori. Lecco è la provincia Lombardia con la più elevata difficoltà di reperimento e reclutamento di lavoratori. Ed è sempre peggio. A lamentarsi sono il 55% degli imprenditori, rispetto ad una media regionale del 49%. Nel 2020 a palesare tale difficoltà era solo il 35%. A non trovare candidati idonei sono soprattutto gli industriali del manifatturiero, un settore, rispetto agli altri, dove le competenze tecniche sono fondamentali.

Professioni tecniche

“Non è un caso che le maggiori criticità si registrino per due categorie professionali – si legge nel 15esimo Rapporto sul mercato del lavoro porvinciale -. Quella degli operai specializzati e quella delle professioni tecniche, confermando la crescente domanda di competenze specialistiche”.

Il dato allarmante

Non si trovano operati specializzati in 7 casi su 10 e professionisti tecnici in 6 su 10. Non è un problema di qualità o preparazione dei candidati, ma proprio di numeri che mancano, perché i giovani qualificati scarseggiano, tanto è vero che quelli che ci sono, vengono reclutati, nel 36% dei casi proprio nell’industria manifatturiera. Non è nemmeno questione di genere, poiché per il 63% degli imprenditori assumere una donna o un uomo è indifferente. Per fronteggiare la penuria di candidati, nelle aziende rispetto al passato si chiede sempre meno di aver maturato esperienza pregressa e si sceglie la formazione interna.

Formazione interna

Questa recente flessione nella domanda di esperienza pregressa trova un’evidente corrispondenza nella crescita delle attività di formazione “on the job” - è riportato sempre nel 15esimo Rapporto provinciale sul mercato del lavoro -, ossia l’erogazione in azienda di percorsi formativi destinati ai propri lavoratori, attraverso corsi organizzati sia internamente che presso strutture esterne”. Succede in quasi 4 aziende su 10.

Segnali di rallentamento

“L’anno scorso il sistema occupazionale lecchese ha iniziato a mostrare alcuni segnali di rallentamento – spiega Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco –. Nonostante ciò, i dati sulla difficoltà di reperimento di personale da parte degli imprenditori sono in crescita. Pertanto, dobbiamo continuare ad agire in rete per cercare di invertire questa rotta negativa”.