Lecco: centinaia di persone ai funerali di Silvia Brambilla, morta a 26 anni in un tragico incidente

Lecco, 31 maggio 2024 – La bara in legno chiaro, le rose bianche sul feretro e centinaia di persone per l'ultimo saluto a Silvia, la 26enne di Lecco che martedì è morta in un incidente stradale nella Bergamasca.

E' stato celebrato nel pomeriggio di oggi nella chiesa di Santa Maria Gloriosa Rancio a Lecco il funerale di Silvia Brambilla, 26 anni compiuti ad aprile, vittima di un incidente a Treviolo sulla Statale 342. Nonostante sia stata scelta una chiesa più ampia rispetto a quella di Bonacina, il quartiere dove abitava Silvia, in tanti hanno dovuto assistere alla funzione sul sagrato, perché dentro non c'era posto per tutti. “Dobbiamo reagire, la tua gioia di vivere ci darà la forza di contrastare la tua morte”, sono state le parole di Chiara e Martina, le sue sorelle. “Silvia era vivace, saltellante, irrequieta, affamata di vita”, l'ha ricordata anche il parroco don Claudio Maggioni.

Silvia martedì mattina alle 5 era in auto con suo papà Massimo, architetto di 57 anni. Lui la stava accompagnando in aeroporto a Orio al Serio al volante di un'Audi Q3. Lei gli siedeva accanto sul sedile del passeggero, con il passaporto nella borsetta. Il papà non si è accorto di un camion fermo in panne sulla corsia di sorpasso e gli è andato addosso. Il suv, in seguito allo schianto, è carambolato e ha terminato la corsa senza controllo contro un guard ail in cemento.

Silvia è morta sul colpo, papà Massimo se l'è cavata con qualche trauma. Dopo essere stato ricoverato in ospedale, ha chiesto di essere dimesso per poter accompagnare Silvia anche nell'estremo viaggio, “Signore, ti prego, infondi a zio Massimo la forza di affrontare questo momento di sofferenza”, ha invocato un cugino di Silvia.