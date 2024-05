Bergamo, Audi tampona tir in panne: muore ragazza lecchese di 26 anni

Una donna di 26 anni ha perso la vita martedì mattina alle 5 sull'Asse interurbano di Bergamo, all'altezza di Treviolo, nello scontro con un mezzo pesante. L'incidente nei pressi dello svincolo per Dalmine, in direzione di Bergamo: la vittima è Silvia Brambilla, residente in provincia di Lecco. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante era fermo in panne sulla SS 342 vicino in corrispondenza dello svincolo per Dalmine: l'autista 25enne aveva messo il triangolo d'emergenza. Tuttavia l’Audi guidata dal padre 57enne della giovane, Massimo Brambilla, ha tamponato il camion: la ragazza è stata trasferita d’urgenza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma è morta. Leggere ferite per il padre, illeso il camionista.

Sul posto, oltre al personale del 118 giunto con automedica e ambulanza, anche i vigili del fuoco, mentre la polizia stradale si è occupata dei rilievi. Per regolare il traffico sono invece intervenuti i carabinieri. Pesanti i disagi al traffico