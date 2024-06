Lecco, Ferrari in divieto di sosta in centro: il vigile la fa rimuove con il carroattrezzi

Lecco, 21 giugno 2024 – C'è da spostare una macchina. È una Ferrari, una Ferrari 812 Superfast per la precisione. Gli agenti della polizia locale di Lecco hanno rimosso con un carroattrezzi il bolide da quasi 400mila euro.

L'auto era posteggiata nella centralissima piazza Giuseppe Garibaldi, in una zona dove non si può parcheggiare. Nell’area sono inoltre installati cartelli che avvisano chiaramente del rischio di rimozione forzata in caso di parcheggio abusivo. Il momento in cui un agente della polizia locale – con il blocchetto delle multe in mano – ordina la rimozione forzata, è stato immortalato da un passante che poi ha postato la foto in rete.

Centinaia i commenti suscitati dallo scatto, tra “colpevolisti” che sostengono che chi ha un macchinone si arroga il diritto di fare quello che vuole, e “innocentisti”, che invece sono convinti che sia stata rimossa solo perché si trattava di una Ferrari.

In ogni modo dura lex, sed lex: dura legge, ma legge, che è uguale per tutti, sia che si giri in Ferrari, sia con una Twingo, per parafrasare Shakira.