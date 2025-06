L’estate fa segnare un altro record: +5,11%

Un’estate da record in Lombardia, con oltre 25 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive. A prevedere un’estate lombarda da record è Barbara Mazzali, assessore regionale a Turismo, marketing territoriale e moda. "In Lombardia, da giugno a settembre 2025, prevediamo 25.257.271 di pernottamenti – annuncia – con una crescita del 5,11% rispetto all’estate 2024. Si tratta di oltre 1.230.000 pernottamenti in più nelle nostre strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Un risultato che ci permette di crescere più del doppio rispetto alla media nazionale, stimata intorno al +2,1%". In tutto il 2023 le presenze turistiche turistiche in Lombardia erano state meno di 50 milioni. A trainare il turismo sono e saranno soprattutto gli stranieri: saranno il 75% dei clienti di alberghi, hotel, campeggi, B&B, agriturismi, case vacanze, con un incremento del 3% rispetto all’estate scorsa. "Gli operatori delle Online Travel Agency hanno già registrato 1.321.191 vendite per l’estate 2025, con una tariffa media regionale di 180,80 euro – prosegue l’assessore -. Nei laghi si arriva fino a 202,80 euro, mentre nelle località di montagna la media è di 163,50 euro. Particolarmente interessante il dato sulle destinazioni montane, che registrano già un livello di saturazione superiore del 4,8% rispetto all’anno scorso". Si guarda già pure alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026: l’appuntamento con i Giochi dei cinque cerchi porterà in Lombardia quasi 2 milioni di turisti in più, tra appassionati di sport, atleti con tecnici e preparatori al seguito, giornalisti, operatori dei medie e visitatori internazionali. D.D.S.