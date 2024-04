Lecco, si perdono sul Medale: i Draghi lombardi salvano tre escursionisti stranieri

Lecco, 25 aprile 2024 – Si erano persi sul monte Medale, sopra Lecco, a mille metri di quota e in una zona molto impervia. Un semplice passo falso e sarebbero potuti precipitare in un burrone. A perdersi questo pomeriggio sono stati tre escursionisti stranieri. Per localizzarli si messi in marcia via terra i vigili del fuoco della squadra Saf specialisti in missioni in ambiente speleo alpino fluviale, mentre dall'aeroporto di Malpensa sono decollati i Draghi lombardi dell'equipaggio Drago 141 del Reparto Volo dei vigili del fuoco a bordo di un elicottero AW139. Sono stati proprio i Draghi lombardi a individuare i tre: li hanno recuperati uno per uno, imbragandoli e verricellandoli, per poi trasferirli in una zona sicura, dove sono stati affidati ai soccorritori della squadra Saf, che infine li hanno scortati a valle sani e salvi. “L'intervento degli elisoccorritori dell'equipaggio Drago 141 è stato eseguito con estrema abilità e precisione, dimostrando ancora una volta l'importanza del soccorso elicotteristico nelle situazioni di emergenza in zone pericolose e di difficile accesso”, spiegano dal 115.