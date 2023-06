"Lecco-Colico e SP 72 riaprono il 15 giugno: estate salva per turisti e villeggianti!"

Giovedì 15 giugno riaprono sia la linea ferroviaria Lecco-Colico sia la provinciale 72 interrotte dalla frana che le ha travolte il 19 maggio. "Il 15 riapriamo", conferma giustamente soddisfatto il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli. L’estate – per turisti, villeggianti e anche quanti in Alto Lario e in Valtellina abitano e lavorano – è salva. I lavori sono già cominciati sia per disgaggiare i detriti ancora pericolanti sia per posizionare le protezioni di sicurezza in caso di altri distacchi, sia per ripristinare la circolazione ferroviaria e viaria.

L’unico ostacolo nella corsa contro il tempo è rappresentato dalle condizioni meteo, che potrebbe rallentare gli interventi in corso. Sia i tecnici della Provincia sia quelli di RfI devono riparare e consolidare i tetti dei tunnel paramassi su cui sono crollati mille metri cubi di roccia, terra e vegetazione. Entrambe le strutture sono state costruite agli inizi degli anni ‘70 in seguito sempre a una frana che si è staccata dalla parete della montagna nel 1968. Si è temuto di doverle abbattere e ricostruire da capo, un’operazione che avrebbe richiesto molti soldi e soprattutto parecchi mesi. Invece hanno retto, occorre solo rinforzarle. Per quanto riguarda poi la galleria che protegge la Sp 72, bisogna pure riparare un cratere che si è aperto nella volta, provocato da un macigno che l’ha colpita come una bomba.

D.D.S.