Lecco, martedì l’ultimo saluto a Margherita Colombo. Domani il figlio sarà interrogato dal pm

Cassina Valsassina (Lecco), 24 novembre 2024 – Mamma Margherita sarà sepolta nel cimitero di Primaluna. Riposerà accanto al marito, mancato prima di lei. Sarà celebrato martedì pomeriggio il funerale di Margherita Colombo, la 73enne che lunedì, secondo investigatori e inquirenti, è stata uccisa dal figlio 48enne Corrado Paroli. La pensionata sarà probabilmente sepolta con l’abito elegante e le scarpe della festa che Corrado aveva preparato sul letto prima di toglierle la vita e provare a uccidersi. A trovarli sono stati i carabinieri di Introbio: vicini, nell’appartamento di Cassina Valsassina, dove aveva accolto la madre per assisterla e accudirla. Oltre a preparare i vestiti per la madre, Corrado aveva affidato all’ex moglie una sorta di testamento con le ultime disposizioni per il suo funerale, che però non sarà celebrato.

Il messaggio inquietante

È proprio da quel messaggio, lasciato nella cassetta della posta, che l’ex moglie aveva intuito le sue intenzioni e allertato i militari. “Le lettere lasciavano presagire l’insano gesto – spiega il colonnello Nicola Melidonis, comandante provinciale dei carabinieri di Lecco –. Il tempestivo allarme ha permesso di arrivare in tempo per trovare lui ancora in vita, ma purtroppo non la madre”. Corrado al momento resta ricoverato in stato di fermo. Probabilmente domani sarà interrogato.

“L’ho incontrato due volte, venerdì e ieri – riferisce l’avvocato Marcello Perillo -. Non abbiamo parlato di quanto potrebbe essere successo e non ho ancora letto gli atti. Mi ha raccontato della sofferenza per la separazione e delle difficoltà di occuparsi della mamma. La ricostruzione è tutta da dimostrare e stride molto per la premura verso la mamma e l’attaccamento ai figli”.