Lecco-Bergamo, il Comitato di cittadini propone un’idea diversa per concludere l’opera

Lecco, 9 febbraio 2025t – Una nuova Lecco – Bergamo diversa da quella progettata fin’ora sulla carta e solo parzialmente costruita. La chiedono i cittadini del neocostituito Comitato Insieme per una diversa Lecco – Bergamo all’indomani della firma del passaggio di consegne per la realizzazione di quella che sarebbe un’infrastruttura olimpica per migliorare i collegamenti tra l’aeroporto di Orio al Serio, Lecco e la Valtellina in vista del Giochi invernali di Milano – Cortina 2026, ma che non sarà comunque pronta del 2026.

L’opera è impantanata nel tunnel di Chiuso a Lecco e i lavori sono fermi al palo da più di 10 anni. Per completarla servono almeno quasi altri 250 milioni di euro già stanziati, in aggiunta a tutti quelli già spesi, per un percorso di nemmeno 2 chilometri e mezzo chilometri, quasi 100mila euro al metro. E poi altri cantieri, blocchi stradali, espropri di terreni, demolizioni di edifici privati, soprattutto a Calolziocorte. “Non ci opponiamo alla realizzazione della variante alla Lecco - Bergamo, ma critichiamo la soluzione attualmente proposta, ritenuta impattante e inefficace nel risolvere i problemi di traffico – spiegano dal Comitato -. Viceversa ci impegnano a valutare alternative valide e sostenibili, puntando a soluzioni che possano realmente migliorare la situazione viaria senza compromettere eccessivamente la qualità della vita dei cittadini e l’ambiente circostante”.

Le possibili soluzioni verranno presentate durante un’assemblea pubblica in programma la sera di mercoledì 26 febbraio. Sabato prossimo invece, gli attivisti di Patto per il Nord di Paolo Grimoldi organizzeranno un presidio di protesta proprio all’imbocco mai terminato della galleria di San Girolamo a Chiuso, mentre il consigliere regionale dem lecchese Gian Mario Fragomeli chiede un’audizione in V Commissione Territorio, con la partecipazione di tutti gli stakeholder interessati.

“Il progetto risulta in stallo – spiega il democratico - e manca una quantificazione precisa di costi e tempistiche”. La nuova Lecco – Bergamo avrebbe dovuto essere pronta entro il 2014 e costare non più di 95 milioni di euro, in realtà costerà almeno 4 volte tanto e non verrà inaugurata prima del 2031 secondo le più ottimistiche previsioni.