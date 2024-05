Le letture ai bimbi: progetto premiato

Le letture in terapia intensiva neonatale vincono al Salone del Libro. Il progetto promosso da Asst Spedali Civili di Brescia, Ats Brescia e Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Brescia, ha vinto la sezione Reti di libri – Progetto esordiente della XV edizione del Premio nazionale Nati per Leggere. Nei bambini nati pretermine l’esposizione a suoni dotati di significato e specificatamente rivolti al singolo bambino attraverso la lettura ad alta voce, si rivela una sicura strategia di intervento per il loro sviluppo. Da luglio 2023 ha preso quindi avvio nel reparto dei Civili di Brescia il progetto di lettura dedicato. Al progetto è stata riconosciuta "la perseveranza e la cura verso ogni aspetto del programma NpL, dalla comunicazione alla formazione di tutti i soggetti coinvolti e per l’entusiasmo nel trasmettere la forza del libro e dei benefici della lettura". F.P.