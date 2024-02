L’aspetto fisico curato nei particolari potenzia le risorse personali e l’autostima

La bellezza è una cosa importante, ma non è tutto! Molte persone considerano il loro aspetto fisico molto rilevante e spesso i clienti si sentono davvero bene quando escono dal nostro salone, come se avessero subito un trattamento curativo.

In effetti prendersi cura di sè, del proprio corpo, dei propri vestiti, degli accessori, con un po’ di trucco, senza eccedere, è sicuramente un toccasana. Sentirsi belli significa soprattutto avere un atteggiamento positivo verso se stessi.

Quando ci confrontiamo con i nostri sentimenti e pensieri, impariamo a conoscerci meglio, capiamo ciò che non ci fa bene e lo lasciamo andare. Il prendersi cura comprende tutta la persona, fatta di bisogni organici, psicologici, relazionali ed emotivi. Sicuramente la salute è un bene primario e non si può pensare di sacrificarla in nome dell’apparenza esteriore.

Noi usiamo anche sostanze chimiche, ma ne siamo consapevoli e sappiamo come utilizzarle senza interferire con la salute. I latini dicevano che la bellezza è una merce fragile; noi crediamo che la vera bellezza esteriore sia frutto della sinergia di molti fattori, ad esempio uno stile di vita sano, con adeguate ore di riposo, un’alimentazione bilanciata, un po’ di moto; ma anche un po’ di fiducia in se stessi, un ambiente positivo con persone che ti sostengono e ti apprezzano.