Lago di Como, battelli fermi in piena stagione: turisti costretti a muoversi via terra

Bellano, 5 settembre 2024 – Aliscafi e battelli veloci ancora fermi in porto e passeggeri, turisti italiani e stranieri, di nuovo lasciati a terra. Per non meglio precisati “motivi di carattere tecnico”, 13 corse del servizi di trasporto pubblico gestito dagli addetti della Navigazione Laghi nei giorni scorsi sono state nuovamente sospese.

Sono i collegamenti che fanno scalo anche a Bellano e Varenna, la Piccola perla del Lario, dove le ferie per molti turisti arrivati soprattutto dall’estero non sono affatto finite, anzi sono in pieno svolgimento, perché la bella stagione proseguirà almeno per tutto il mese. A farne le spese sono stati soprattutto loro, costretti a organizzare i loro spostamenti via terra non senza difficoltà, ma a pagare lo scotto delle imbarcazioni bloccate sono stati anche i pendolari, molti dei quali sono tornati al lavoro proprio questa settimana. La soppressione delle corse è scattata l’altro giorno, è stata conferma pure ieri. Da oggi, salvo ulteriori imprevisti e altri motivi di carattere tecnico non meglio precisati, la situazione dovrebbe tornare alla normalità e il servizio riprendere regolarmente.

Lo stop non è stato dovuto né a detriti galleggianti che potrebbero rendere pericoloso solcare le acque del lago né a scioperi, perché uno sciopero è in programma lunedì, semmai verosimilmente alla mancanza di battelli in grado di navigare, poiché molti natanti dell’agenzia di navigazione statale sono fuori uso per problemi di ogni sorta, come denunciato dai sindacalisti della Cgil. Intanto, in attesa che catamarani, motonavi e traghetti bloccati in rada o in cantiere, tornino a prendere il largo, il sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli aggiunge la realizzazione in paese di un’area di rimessaggio, rifornimento e anche pernottamento di chi a bordo delle imbarcazioni lavora.

Il bando per realizzare il progetto verrà probabilmente pubblicato domani. “Sarà un’area per la sosta e il rifornimento dei battelli, ma anche per il pernottamento del personale – spiega il primo cittadino derviese -. In questo modo si risparmieranno tempo e denaro, perché non bisognerà più ogni giorno a inizio servizio aspettare l’arrivo dei mezzi dal Comasco né riportali indietro la sera, come avviene oggi”. L’area è già stata individuata. Per trasformare questo obiettivo in realtà ci vorrà però probabilmente tempo, perché si tratterà di allestire un mini cantiere nautico.