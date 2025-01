La Triestina spreca, il Lecco pareggia nel finale

TRIESTEUn gol di Ferrini allo scadere salva il Lecco da una bruciante sconfitta sul campo della pericolante Triestina, una diretta concorrente nella lotta salvezza che resta così a meno 6. Quello visto ieri, soprattutto nel primo tempo, non è stato di certo un Lecco convincente, anzi, ma il pareggio è manna scesa dal cielo per i ragazzi di Gennaro Volpe che devono però crescere parecchio per levarsi al più presto dalla zona playout. L’inizio è tutto di marca alabardata, con la traversa colpita da Correia dopo solo 4’ minuti. Al 20’ bello scambio tra Correia e D’Urso, gran botta e pallone appena alto sopra la traversa. Il Lecco è in balia degli avversari che al 33’ vanno meritatamente in vantaggio. Grande azione corale degli uomini di Tesser, assist di D’Urso per Correia che da posizione defilata fredda Furlan sul primo palo con una bella rasoiata.

Nel secondo tempo Volpe si gioca la carta Sene, arrivato in settimana, a fianco di Sipos ma è ancora la Triestina ad attaccare e al 13’ Olivieri si divora il 2-0. A 12’ dalla fine Volpe si gioca anche la carta Galeandro che al 40’ stacca bene di testa chiamando Roos alla grande deviazione in angolo. La Triestina a 2’ dalla fine sbaglia un contropiede 5 contro 3 e il Lecco la punisce. Al 90’ la palla arriva al limite dell’area, Ferrini lascia partire un gran sinistro al volo che si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Roos per l’1-1.

Fulvio D’Eri