La benefattrice Ersilia Rusconi. Nell’eredità mezzo milione all’Asst

Un uovo di Pasqua con una sorpresa di mezzo milione di euro. È il regalo, postumo, di una benefattrice a tutti gli operatori sanitari e i pazienti della sanità pubblica lecchese. La benefattrice è Ersilia Rusconi, una valmadrerese scomparsa il 19 dicembre 2022 all’età di 95 anni. Nell’ultima versione del testamento autografo ha disposto che "tutto ciò che residuerà sui miei conti correnti e conti titoli, dedotte le spese funerarie, sia devoluto all’Azienda ospedaliera Alessandro Manzoni di Lecco". La notaia Federica Croce di Lecco, a cui Ersilia aveva affidato le sue ultime volontà, ha calcolato che si tratta di circa 518mila euro. Per spendere il meno possibile in funerale e lasciare quanti più soldi possibile, la signora Ersilia tra l’altro si è pure raccomandata che per le esequie venisse speso il minino indispensabile: "Raccomando niente fiori, né spese eccessive".

Nei giorni scorsi, il direttore generale dell’Asst provinciale di Lecco, Marco Trivelli, ha deliberato di "accettare il legato testamentario". Ersilia si era dimostrata molto generosa verso malati e pazienti già in vita. Nel 2007 aveva già regalato 135mila: la cifra aveva permesso di acquistare un pullmino Fiat Ducato allestito per l’istituzione di servizio di bus navetta tra l’ospedale di Merate e quello di Lecco, di installare un nuovo sistema tagliacode per gli sportelli di prenotazione delle prestazioni specialistiche, arredare il Centro Prelievi e completare la controsoffittatura della hall di ingresso del San Leopoldo Mandic. Il servizio di bus navetta, poi purtroppo è stato smantellato. L’ulteriore mezzo milione di euro che Ersilia ha poi donato da defunta, è stato inserito nel bilancio di quest’anno, in modo che possa essere subito speso e utilizzato. D.D.S.