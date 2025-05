Il consigliere di Italia Viva va da solo: nessuno strappo, mossa elettorale

Il consigliere comunale di Italia Viva in aula a Palazzo Bovara ora balla da solo. Andrea Frigerio (foto), 70 anni, presidente provinciale di Italia Viva, eletto tra le fila del gruppo di maggioranza Fattore Lecco, la lista del sindaco Mauro Gattinoni, lascia la lista della compagine di governo per costituire il gruppo misto, di cui al momento è l’unico componente. Nessuno strappo né con il primo cittadino, né con gli ex compagni di banco e nemmeno con gli alleati di coalizione, di cui continua a fare parte.

"Nella prospettiva delle prossime elezioni, abbiamo ritenuto opportuno identificare e rafforzare la nostra azione politica – spiegano da Italia Viva –. D’altro canto non vogliamo che il continuare a far parte del gruppo consiliare di Fattore Lecco da parte di Andrea Frigerio, ora che riveste anche il ruolo politico di presidente provinciale di Italia Viva, possa influire sulle dinamiche di una lista con la quale abbiamo collaborato intensamente e lealmente fino ad oggi. Italia Viva è e sarà, sino alla fine del mandato, parte attiva della coalizione che sostiene il sindaco Mauro Gattinoni".

D.D.S.